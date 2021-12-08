في دوري” يلو”.. العدالة يقفز للوصافة.. وأحد يقسو على العين

حائل – خالد الحامد
استرد فريق العدالة وصافة ترتيب دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه الشعلة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء في ختام الجولة الـ 14 من المسابقة. سجل للعدالة بابا توندي؛ ليصبح رصيد العدالة 25 نقطة، وتوقف رصيد الشعلة عند 21 نقطة.
وواصل فريق أحد تقديم عروضه ومستوياته ونتائجه الجيدة، ونجح في الفوز على مضيفه العين بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة. سجل لأحد أندريا ” هدفين” وزكريا ” هدفين” وسجل للعين عثمان مالوم.
هذه النتيجة رفعت رصيد الفريق الأحدي إلى 23 نقطة، فيما تأزم وضع العين ولم يستطع الخروج من مؤخرة الترتيب وتوقف رصيده عند 10 نقاط.
وحقق فريق نجران ثلاث نقاط غالية بتغلبه على ضيفه الجيل بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران. جاءت الأهداف عن طريق فيصل العباس وسالم السليم. بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة، وبقي الجيل عند 15 نقطة.