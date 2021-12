بيليه يخضع لعملية جراحية عاجلة في البرازيل

يخضع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى عملية جراحية عاجلة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر بعد تدهور حالته الصحية بحسب ما أعلنت وسائل إعلام.

وقالت مستشفى “ألبرت إنشتاين” في مدينة ساو باولو البرازيلية في بيان رسمي إن بيليه (81 عامًا) دخل المستشفى بشكل عاجل اليوم الأربعاء.

وخضع بيليه إلى 4 عمليات جراحية في شهر سبتمبر الماضي لاستئصال ورم خبيث في القولون، لكنه لا يزال بحاجة إلى العلاج الكيماوي.

Brazilian football great Pele has been hospitalised in Sao Paulo to continue treatment for a colon tumour.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2021