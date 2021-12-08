الرياضة

بيليه يخضع لعملية جراحية عاجلة في البرازيل

محمد ابو الوفاaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
بيليه يخضع لعملية جراحية عاجلة في البرازيل

يخضع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى عملية جراحية عاجلة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر بعد تدهور حالته الصحية بحسب ما أعلنت وسائل إعلام.

 

وقالت مستشفى “ألبرت إنشتاين” في مدينة ساو باولو البرازيلية في بيان رسمي إن بيليه (81 عامًا) دخل المستشفى بشكل عاجل اليوم الأربعاء.

 

وخضع بيليه إلى 4 عمليات جراحية في شهر سبتمبر الماضي لاستئصال ورم خبيث في القولون، لكنه لا يزال بحاجة إلى العلاج الكيماوي.

 

m.abo.elwafa

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