الرياضة

الجزائري بغداد بونجاح يتعرض لـ”فقدان الذاكرة” في مباراة مصر

محمد ابو الوفاaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1443 هـ       8 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
الجزائري بغداد بونجاح "يفقد ذاكرته" في مباراة مصر

قال موقع “winwin” إن مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح تعرّض إلى فقدان ذاكرة مؤقت خلال مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب أمس الثلاثاء.

 

واصطدم بغداد بونجاح بحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي قبل نهاية الشوط الأول، وسقط على الأرض في مشهد أرعب الجميع.

 


لكن بغداد بونجاح أكمل الدقائق القليلة المتبقية في الشوط الأول، وفضل المدرب مجيد بوقرة استبداله بين الشوطين والزج بزميله هلال سوداني.

 

وأظهرت الصور بونجاح (30 عامًا) أثناء نقله إلى مستشفى “سبيتار” بالدوحة في حالة حرجة مُغطّى بالكامل بأغطية طبية بعد إصابته القوية بالرأس.

 


وقال مدرب المنتخب الجزائري بحسب ما نقله موقع “winwin” إن بغداد بونجاح لم يتذكر أي شيء بين الشوطين، وتعرض لفقدان ذاكرة مؤقت.

 

وحجز منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة من كأس العرب بالتعادل 1-1 أمام الجزائر، بعد أن رجحت قوانين اللعب النظيف كفته بعدد البطاقات، لتساوي المنتخبين في عدد النقاط بـ7 نقاط لكل منهما.

 

m.abo.elwafa

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