الجزائري بغداد بونجاح يتعرض لـ”فقدان الذاكرة” في مباراة مصر

قال موقع “winwin” إن مهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح تعرّض إلى فقدان ذاكرة مؤقت خلال مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب أمس الثلاثاء.

واصطدم بغداد بونجاح بحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي قبل نهاية الشوط الأول، وسقط على الأرض في مشهد أرعب الجميع.

بونجاح فقد الذاكرة بعد هذا التدخل pic.twitter.com/dpxQww5EX2 — khaled ALG 🇩🇿 (@SouihatKhaled) December 7, 2021



لكن بغداد بونجاح أكمل الدقائق القليلة المتبقية في الشوط الأول، وفضل المدرب مجيد بوقرة استبداله بين الشوطين والزج بزميله هلال سوداني.

وأظهرت الصور بونجاح (30 عامًا) أثناء نقله إلى مستشفى “سبيتار” بالدوحة في حالة حرجة مُغطّى بالكامل بأغطية طبية بعد إصابته القوية بالرأس.

بالشفاء العاجل لأخي بغداد بونجاح ❤️ pic.twitter.com/Sykvtp6lKt — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 7, 2021



وقال مدرب المنتخب الجزائري بحسب ما نقله موقع “winwin” إن بغداد بونجاح لم يتذكر أي شيء بين الشوطين، وتعرض لفقدان ذاكرة مؤقت.

وحجز منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة من كأس العرب بالتعادل 1-1 أمام الجزائر، بعد أن رجحت قوانين اللعب النظيف كفته بعدد البطاقات، لتساوي المنتخبين في عدد النقاط بـ7 نقاط لكل منهما.