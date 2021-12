الرياضة غدا .. 4 مواجهات نارية في دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد تتواصل غدا منافسات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بإقامة 4 مواجهات نارية كالتالي:

الجبلين VS القادسية

في حائل، سيحاول الجبلين (17 نقطة) ضرب عصفورين بحجر واحد حينما يستضيف القادسية؛ حيث يتطلع لإيقاف التفريط بالنقاط بعد خسارته أمام الخلود والعودة للمنافسة. أما القادسية (18) فيبحث عن استمرار انتصاراته.

الخليج VS بيشة

يتطلع الخليج(22 نقطة) لمواصلة صحوته والمحافظة على صدارة الترتيب عندما يستقبل بيشة(10 نقاط) الذي يعاني في المستوى والنتائج، وهو ما أوقع عشاقه في حيرة عقب تراجعه للمركز الأخير. هجر VS الوحدة

وفي الأحساء، يستضيف هجر نظيره الوحدة في لقاء مشتعل يتوقع أن يكون مليئا بالإثارة والندية.

يبحث كلا الفريقين عن الانتصار ولا غيره، في ظل تواجدهما بالقرب من مناطق المنافسة. يدخل هجر اللقاء ثالثا برصيد 21 نقطة، فيما يحل الوحدة سادسا برصيد 20 نقطة.

جدة VS الأخدود

وعلى الملعب الرديف بالجوهرة، يستضيف جدة(18 نقطة) نظيره الأخدود(20 نقطة) حيث يسعى كلاهما لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة زحفهما لمراكز المقدمة.