الحوثي يفرض الجبايات.. ويستهدف مطار مأرب

عدن – البلاد

جددت ميليشيات الحوثي أمس (الأحد)، هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، مطلقة ثلاث صواريخ في ساعة، تجاه المدينة، سقط إحداها في المطار، وذلك بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة.

وقال مدير أمن مأرب يحيى حميد، إن ميليشيا الحوثي كلما تعرضت لضغط في جبهات القتال تقوم باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب، مبينا أن الميليشيا تتعرض لهزائم كبيرة على مختلف الجبهات، فلجأت لهذه الهجمات لتخفيف خسائرها وإبعاد الأنظار عن هزائمها المتلاحقة، مشيرا إلى أنه لم تسفر هجمات الحوثي الصاروخية عن أية إصابات.

بدوره، أعلن التحالف خلال الأيام الماضية تنفيذ عشرات الضربات والغارات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات للميليشيات، حماية للمدنيين في المحافظة اليمنية، بينما أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه أكثر من مرة بشأن التصعيد العسكري الحوثي في مأرب والساحل الغربي، محذراً من مخاطر المزيد من التصعيد.

وأكد التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء، قال إنه تم تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات، مؤكدا اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية تضييقها على المدنيين، إذ فرضت جبايات حربية إضافية على سكان مديريات محافظة إب والمديريات التي تتبع محافظة الضالع ولا تزال تحت سيطرتها، بلغت نصف مليون ريال على كل أسرة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشلت الميليشيات في تنفيذ حملة تجنيد جديدة بسبب رفض السكان، فقد أكد سكان من إب، أن ميليشيات الحوثي استدعت عبر مشرفيها شيوخ القرى، وأبلغتهم بقرار فرض مبلغ 500 ألف ريال يمني على كل أسرة، كمجهود حربي، أو إرسال أحد أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات، كما أبلغت كل مديرية بضرورة جمع مبلغ 4 ملايين ريال، وأنذرت من يرفض الدفع بإرساله إلى السجن، وهددت المتعاونين مع الحكومة الشرعية بالسجن والمحاكمة ومصادرة ممتلكاتهم.

من جهته، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. وأدان قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

واستنكر الوزير اليمني، استهداف الميليشيا للأحياء السكنية في مدينة مأرب بأربعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، وسقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة‏، موضحا أن استهداف الميليشيا المتكرر لمأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين.