أنسو فاتي يغيب عن مباراة بايرن ميونيخ “الحاسمة” بالأبطال

أكدت مصادر مقرّبة من دوائر نادي برشلونة الإسباني أن مهاجم الفريق أنسو فاتي لن يلحق بمباراة بايرن ميونيخ الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على بايرن ميونيخ سهرة الأربعاء المقبل لحساب الجولة الأخيرة في المجموعة الخامسة من المسابقة القارية الأوروبية.

وجاهد أطباء برشلونة من أجل لحاق أنسو فاتي بالمباراة لكن يبدو أن اللاعب لن يكون متاحًا لخوض ولو دقيقة واحدة بسبب عدم تماثله للشفاء.

ويسافر برشلونة إلى ميونيخ في مهمة محفوفة بالمخاطر من أجل حجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي كوصيف عن المجموعة الخامسة.

ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا: (بايرن ميونيخ 15 – برشلونة 7 – بنفيكا 5 – دينامو كييف 1).

ويحتاج برشلونة إلى الفوز أمام بايرن ميونيخ من أجل ضمان التأهل، بينما في حالة تعادل البارسا مع البايرن، وفوز بنفيكا أمام دينامو كييف فإن بنفيكا يتأهل رفقة بايرن ميونيخ إلى الدور التالي بفضل فارق الأهداف والمواجهات المباشرة التي ترجح كفته أمام برشلونة.

🚑 (FATI): Ansu Fati will not be available for the game against Bayern.

• The player tried and he wanted to make it for the game, but at the club they are in favor of not taking risks.#FCB 🇪🇸

Via (🟢): @santiovalle pic.twitter.com/Sb5xOahMdM

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 6, 2021