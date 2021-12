مانشستر سيتي يقترح “صفقة تبادلية” على برشلونة

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الجمعة عن عرض تبادلي تقدّم به نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نظيره برشلونة الإسباني، في انتقالات الشتاء.

وبحسب يومية “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر سيتي يهدف إلى مبادلة لاعبه رحيم ستيرلينغ بمتوسط ميدان فريق برشلونة، فرينكي دي يونغ.

وخرج الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (26 عامًا) من حسابات المدرب بيب غوارديولا الذي يمتلك خيارات عديدة في مركز الجناح الهجومي، أمثال برناردو سيلفا وفيران توريس ورياض محرز وفيل فودين وغابريل غيسوس وغيرهم من اللاعبين.

وفي المقابل يريد مانشستر سيتي تعزيز عمق الوسط عبر انتداب الهولندي فرينكي دي يونغ (24 عامًا) الذي يقدم مستويات مبهرة مع برشلونة، لا سيما مع اقتراب رحيل متوسط الميدان الدفاعي للسيتي فيرناندينيو، وتقدم العمر بزميله إلكاي غوندوغان.

بدوره فإن برشلونة يرفض رفضًا قاطعًا التفريط في خدمات فرينكي دي يونغ، وقال المدرب تشافي هيرنانديز اليوم في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال بيتيس إن دي يونغ “ليس للببيع وإنه لاعب محوري للفريق الكاتالوني”.. فيما يبدو أنه الرد الرسمي على اقتراح مانشستر سيتي.

Barcelona manager Xavi confirms again: “Frenkie De Jong will not leave the club. He’s not for sale – we consider Frenkie as key player for Barça” 🚫🇳🇱 #FCB

“The club is working to strengthen the team in the winter transfer window. If a new signing arrives, someone has to leave”. pic.twitter.com/GtNPrsqxDd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2021