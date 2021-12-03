كأس العرب: قطر تقلب الطاولة على عمان وتتأهل إلى ربع النهائي

بات المنتخب القطري أول المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس العرب قطر 2021 بفوزه الجمعة أمام عمان 2-1 ضمن المجموعة الأولى.

وسجّل المنتخب القطري هدف الفوز في الدقيقة السابعة بعد التسعين، بعد العودة إلى تقنية الفار التي أكدت تجاوز الكرة خط المرمى.

وافتتح أكرم عفيف التسجيل لقطر في الدقيقة 32 من علامة الجزاء، وعادل خالد الهاجري النتيجة لصالح عمان في الدقيقة 74، لكن القطريين استمروا في الضغط وسجلوا هدفًا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع برأسية متقنة.

وأصبح رصيد قطر 6 نقاط من فوزين أمام البحرين في الافتتاح وأمام عمان بالجولة الثانية، بانتظار المباراة الختامية في المجموعة ضد العراق.

أهداف قطر وعمان (2-1)