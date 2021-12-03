الرياضة

انتهاء موسم سيمون كايير مع ميلان بسبب الإصابة

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ربيع الآخر / 1443 هـ       3 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
انتهاء موسم سيمون كايير مع ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة انتهاء موسم مدافعه الدنماركي سيمون كايير (32 عامًا) بعد إصابة خطيرة في الركبة اليسرى.

 

وأصيب سيمون كايير في مباراة الأربعاء الماضي لميلان بالدوري الإيطالي، في ملعب جنوى بعد الثانية الـ30 من انطلاقة صافرة البداية.

 

وخضع سيمون كايير إلى عملية جراحية عاجلة اليوم الجمعة في ركبته اليسرى لإصلاح التلف الحادث في أربطة الرباط الصليبي.

 

لكن النادي وبعد مشاورات مع الطاقم الطبي، أعلن أن سيمون كايير بحاجة إلى الراحة 6 أشهر، ما يعني أن موسمه انتهى تمامًا.

 

ويمثل سيمون كايير قطعة أساسية في تشكيلة ميلان بالموسم الحالي، وستكون إصابته ضربة قاسمة للمدرب سيتفانو بيولي الذي سيدخل انتقالات الشتاء المقبلة بهدف التعاقد مع مدافع بديل بنفس الخبرات والإمكانات القوية التي يتمتع بها كايير.

 

m.abo.elwafa

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