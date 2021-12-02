بعد عودة مرتضى منصور.. موقف كارتيرون وعلاقة الزمالك مع الخطيب

القاهرة : البلاد

تسيطر عودة المستشار مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك مجدداً، على أخر أخبار كرة القدم المصرية، بعدما تمت إقالته من منصبه منذ أكثر من عامين، وتولى خلال هذه الفترة لجنتين مؤقتين تم تعيينهم من قبل وزارة الشباب والرياضة لتولي أمور القلعة البيضاء.

وتعد عودة مرتضى منصور إلى ميت عقبة حدث ضحم يشغل الشارع المصري الرياضي، نظراً لمدى الجدل الذي يفرضه رئيس الفارس الأبيض في الوسط الرياضي.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم كل ما يخص عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك.

عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة منذ يومين اعتماد الوزير أشرف صبحي، لقرار القضاء الإداري، والذي نص على عودة المستشار مرتضى منصور إلى منصبه مرة أخرى، ليتولى رئاسة الفارس الأبيض مجدداً.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن عودة منصور ستكون حتى يدعوا إلى إقامة جمعية عمومية، ويتم عمل انتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً للائحة الاسترشادية الخاصة بالفارس الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور عن عودته إلى رئاسة نادي الزمالك من خلال مؤتمر صحفي، والذي كان الحدث الأبرز على ساحة أخبار كرة القدم المصرية، وتناقلته وسائل الإعلام محليا واقليميا،

وكان يرغب منصور أن يستكمل فترة مجلسه ويتم تعويضه عن الفترة التي تم إبعاد مجلسه فيها عن النادي، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من جانب وزير الشباب والرياضة، وتم الاعتماد على عودته للدعوة إلى جمعية عمومية.

قرارات مرتضى منصور بعد العودة للزمالك

ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من القرارات الهامة التي ستشهدها القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها كان الكشف عن موعد الانتخابات.

وأوضح مرتضى منصور أن الانتخابات ستكون خلال مطلع شهر يناير المقبل، وسوف تكون مقسمة على ثلاثة أيام وهم 20 و 21 و22، وذلك من أجل إنتخاب مجلس جديد لقيادة القلعة البيضاء، وسيكون مجلس مرتضى منصور على رأس المرشحين.

وتطرق للحديث عن ملف أخبار لاعبي نادي الزمالك، مثل ملف فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، موضحاً أنه لم يقدم أي وعد عن عودة التونسي إلى الفريق الأبيض، متسائلا ً كيف سيفعل ذلك والفريق موقوف عن القيد، فيما قال عن المغربي إذ وقع لأي نادي آخر عليه أن يقول ويرحل، بينما لو لم يوقع فينهي الأمور مع الفارس الأبيض ويقوم بتجديد تعاقده.

تأثير عودة مرتضى على علاقة الزمالك والأهلي

وشهدت فترة تولي مجلس مرتضى منصور إدارة نادي الزمالك قبل إيقافه وعزل مجلسه، الكثير من القلق مع مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة ليتقدم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بقضايا رسمية ضد الأول.

فلم تكن العلاقة في تلك الفترة طيبة، إلا أن رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أكد على أنه ينتوي فتح صفحة بيضاء مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه يتمنى ان تتحسن الأمور مع الأهلي ويتم القضاء على الفتن التي تنتشر بين الفريقين.

ولكن من المتوقع بالطبع أن تشهد العلاقات بين الناديين الكبيريين المزيد من التوتر في الفترة القادمة، اذا توالت تصريحات مرتضى منصور التي عادة ما تكون مدوية وصادمة، بل وتتجاوز الحدود أحيانا.

مصير كارتيرون

وتعد أكثر الأمور التي تثير قلق جماهير كرة القدم خاصة جماهير الفريق الأبيض، عقب قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، هو مصير الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

فالعلاقة بين الطرفين شهدت فترة من التوتر، وذلك بعدما قرر كارتيرون الرحيل فجأة عن صفوف نادي الزمالك في نصف الموسم الماضي، وقبل نهاية دوري أبطال إفريقيا بفترة بسيطة.

فلا أحد ينسى موقف منصور عندما قدم كل العروض إلى الفرنسي من أجل البقاء مع النادي حتى نهائي إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك رفض كارتيرون وقام بدفع الشرط الجزائي من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي.

وعلى الرغم من كل هذه الأمور التي تشير إلى أن أول قرار لمنصور سيكون هو رحيل باتريس كارتيرون، إلا أن مرتضى حسم الجدل في تلك الأمر بتصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي، قائلاً إنه لا بنتوي إقالة الفرنسي، موضحاً أنه مازال ضمن الفريق ومدرباً للقلعة البيضاء.

ملف المدرب المساعد

وعلى الرغم من التصريحات السابقة المطمئنة بالنسبة لموقف باتريس كارتيرون مع الفريق، إلا أنه قد تشهد الأيام القليلة المقبلة أزمة بين الفرنسي ومرتضى منصور، وذلك بسبب منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني.

إذ يسعى منصور إلى إضافة مدرب مصري في الجهاز الفني للفريق، وهو ما كان يرفضه باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية عندما كان يتولى رئاسة النادي حسين لبيب.

وعلى الرغم من ذلك والخلفيات المعروفة لدى الجميع بعدم رغبة المدير الفني الفرنسي في تواجد مدرب مصري في الجهاز، إلا أن منصور أكد في المؤتمر الصحفي أنه سيتم إضافة مدرب مصري في الجهاز.

علاقة جيدة مع الجماهير

ويرغب رئيس نادي الزمالك في فتح صفحة جديدة مع جماهير القلعة البيضاء، إذ لم تكن الأمور في أفضل حال بين الطرفين في سابق عهده، إلا أن عودته الجديدة تشير إلى أنه يهدف إلى تصليح كافة أخطاء الماضي، إذ أكد أن جماهير الفارس الأبيض هي الداعم الأول والآخير للفريق، إضافة لذلك فهي لها فضل كبير عليه وعلى مجلسه.

وتنتظر الجماهير البيضاء أن يعيش نادي الزمالك بفترة من الاستقرار، إذ يعاني الفريق خلال الفترة الماضية من آزمات متتالية ما بين حل مجلس وعودته، وإيقاف عن القيد بجانب عقوبات مالية كبيرة.