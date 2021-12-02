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200 فنان عالمي في مهرجان ساندستورم بالرياض

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1443 هـ       2 ديسمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

 الرياض ـ البلاد

تواصلا مع برامج جودة الحياة وآليات الترفيه تشهد مدينة الرياض خلال الفترة من 16 إلى 19 من ديسمبر الجاري، مهرجان ساندستورم الذي يعد أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمشاركة كبار الفنانين والموسيقيين العالميين على مسارح ساوندستورم.
ومهرجان ساندستورم من أبرز الفعاليات التي يدرجها تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته منصة “روح السعودية”، ليعرض جميع النشاطات السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

ويستقطب المهرجان شريحة الشباب من الداخل والخليج والعالم، خاصة أن المهرجان الذي تنظمه “مدل بيست” ويستمر على مدار أربعة أيام سيقام على ثمانية مسارح يشارك فيها 200 فنان من أكبر الفنانين العالميين يمثلون”هولندا، ونيويورك، وكندا، وروسيا، وفلوريدا، وجدة، والقطيف وغيرها”.

وتفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج العربي والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين فرص غير مسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالمملكة، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة الاشتراطات الصحية كافة والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع “حياكم بالسعودية”.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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