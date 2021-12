برشلونة يتفاوض مع مهاجم مانشستر يونايتد

ذكرت يومية “ذا صن” البريطانية اليوم الخميس، أن المهاجم الأوروغوياني المخضرم لمانشستر يونايتد، إدنسون كافاني، قد يكون حلًا للمشكلات الهجومية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة.

وتعرض أغلب مهاجمي برشلونة إلى إصابات خطيرة في الأسابيع الماضية على غرار سيرخيو أغويرو وأنسو فاتي ومارتن برايثوايت، بينما لم يثبت ممفيس ديباي فاعليته بعد، وفي المقابل خرج المهاجم الهولندي لوك دي يونغ من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

ويحاول رئيس برشلونة، خوان لابورتا، التعاقد مع مهاجم متميز في سوق انتقالات الشتاء في يناير المقبل، من أجل حل المشكلات الهجومية في الفريق.

