برشلونة يتفاوض مع مهاجم مانشستر يونايتد

ذكرت يومية “ذا صن” البريطانية اليوم الخميس، أن المهاجم الأوروغوياني المخضرم لمانشستر يونايتد، إدنسون كافاني، قد يكون حلًا للمشكلات الهجومية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة.

وتعرض أغلب مهاجمي برشلونة إلى إصابات خطيرة في الأسابيع الماضية على غرار سيرخيو أغويرو وأنسو فاتي ومارتن برايثوايت، بينما لم يثبت ممفيس ديباي فاعليته بعد، وفي المقابل خرج المهاجم الهولندي لوك دي يونغ من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

ويحاول رئيس برشلونة، خوان لابورتا، التعاقد مع مهاجم متميز في سوق انتقالات الشتاء في يناير المقبل، من أجل حل المشكلات الهجومية في الفريق.

Cavani intends to sign for Barcelona when Man Utd contract expires in summerhttps://t.co/GBoMkIpbOk pic.twitter.com/l2FPbL3zBK — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) December 2, 2021



لا تزال الأزمات المالية تلقي بظلالها على أروقة برشلونة، لذا فمن المستبعد أن يدفع النادي الكاتالوني مقابل الحصول على مهاجم في الشتاء، وإنما سيبحث عن لاعبين متاحين بالمجان، أو استعارة مهاجم مقابل دفع ناديه الأصلي لراتبه طيلة النصف الثاني من الموسم.

وبرز اسم إدنسون كافاني (34 عامًا) من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يستعد للتعاقد مع صفقات هجومية في الشتاء المقبل تحت الإدارة الفنية لمدربه الجديد رالف رانجنيك، لذا قد يتخلى النادي عن خدمات كافاني الزائد عن الحاجة.