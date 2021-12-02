“الشبكة الفاخرة” تحتفي باستضافة سباق “فورمولا 1 السعودية”

جدة- خاص

احتفت الشبكة الفاخرة السعودية “The Luxury Network KSA”، الشركة السعودية الرائدة في تسويق المنتجات الفاخرة، ببطولة العالم للجائزة الكبرى للفورمولا 1، وذلك بحضور سمو الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وقنصل عام بريطانيا في جدة سيف الدين أشر، والسيد مارتن ويتكر، الرئيس التنفيذي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد ونخبة من الشخصيات الرياضية لرياضة السيارات في السعودية ورجال الأعمال.

ورحب الأستاذ عبدالله فقيه، الرئيس التنفيذي للشبكة الفاخرة السعودية “The Luxury Network KSA ” ترحيب حارا بالحضور وأعرب عن سعادته بما حققته رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية مؤخرا وافتخاره بإقامة بطولة العالم للفورمولا 1 في مدينة جدة. وأكد حرص الشبكة على دعم الفعاليات والأحداث الوطنية على أرض المملكة، رغبة منها في تقديم صورة مشرفة لإنجازات الوطن، يتفتح أمامه المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأشاد قنصل عام بريطانيا في جدة، سيف الدين أشر، بالتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.. كما أوضح السيد مارتن ويتكر، الرئيس التنفيذي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، أن الدعم الذي قدمته القيادة السعودية، كان وراء إنجاز حلبة جدة، التي تجرى عليها منافسات الجولة الأخيرة من بطولة هذا العام، أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم، وتمثل علامة فارقة للمملكة العربية السعودية على الساحة الدولية في مجال رياضة السيارات.