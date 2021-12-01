الرياضة في دوري” يلو”.. الوحدة يتعثر.. والقادسية يتقدم

حائل – خالد الحامد

واصل فريق الأخدود زحفه نحو المقدمة عندما تغلب على ضيفه هجر بنتيجة 2-1، مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران في ختام الجولة 13 لدوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى. سجل للأخدود تايلون كوريا ” هدفين ” فيما سجل لهجر مايقا، ليتقدم الأخدود للمركز السابع برصيد 20 نقطة، وبقي هجر على نقاطه الـ21. ‏‎وفي الخبر، فاز فريق القادسية على نظيره جدة بثلاثة أهداف دون مقابل. سجل للقادسية نافع السميري، وكارلوس ديمورا، وعبدالله فرج؛ ليتقدم القادسية لتاسع الترتيب بـ 18 نقطة فيما بقي جدة عند 18 نقطة. ‎وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، أوقف نجران مسلسل التفريط بالنقاط بعد فوزه على مضيفه الوحدة بهدف دون رد سجله فيصل العباس؛ فرفع نجران رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة.