الرياضة “شمال” يتوج بكأس حائل الخامس للفروسية

حائل- خالد الحامد

نظَّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الخامس على دعم نادي سباقات الخيال بسبعة أشواط. وقد حصل على المركز الأول للدرجة “مبتدئة” الجواد عدام ”للمالك سعود مسير الأسلمي والمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال محمد النفري. فيما حقق الشوط الثاني لـ “مفتوح مواليد 2018” الجواد “معشمني ”للمالك والمدرب ماجد أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز، وفاز بالشوط الثالث “مفتوح الخيل العربية ” الجواد “نسيم كي بي”،للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء والخيال نواف الفيروز، ونال “المتفرغ”،المركز الأول في الشوط الرابع ” من الدرجة الأولى حتى الثالثة” بالخيال مهدي الحبيل والمالك اسطبل النخبة والمدرب فهد مصلح المظيبري. بينما حصل الجواد “حار نار” على المركز الأول في الشوط الخامس “مفتوح مواليد 2019”للمالك اسطبل الأشعل والمدرب نايف محمد الشمري والخيال البراء المحيميدي.

وفي الشوط السادس “مفتوح أفراس”حققت الفرس “عمارة” المركز الأول للمالك خميس راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري بالخيال سليمان الحديبي. وحصد الجواد “شمال” للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب أحمد عبدالله الشمري كأس الشوط السابع لمفتوح الدرجات. وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والدروع للفائزين.