الأولى الدولية بريطانيا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ”أوميكرون” لـ 22

أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا تسجيل 8 حالات جديدة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بهذا المتحور فى البلاد إلى 22 حالة. وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المصابين وكل من خالطهم في العزل الصحي، فيما يجري التحقق من وجود أي صلة لهم بالسفر لجنوب أفريقيا. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه بينما يتفق مع مسئولي الصحة حول “اتخاذ الاحتياطات”، فإن الحكومة لا تفكر حاليا في فرض إغلاق عام. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،نفى وجود خطط لفرض حالة إغلاق أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” في بلاده فضلا عن رصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، واصفاً إياها بالأمر “المستبعد للغاية”. وأضاف جونسون، في كلمة أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء نقلتها شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن بدء برنامج التعزيز (الجرعات المعززة من لقاحات كورونا) سيبدأ حسب العمر وسيكون هنالك أكثر من 1500 صيدلية في إنجلترا تقدم هذه اللقاحات. وأعلن جونسون إتاحة الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية شهر يناير المقبل. وأشار إلى أن حوالي 18 مليون شخص حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاح في أنحاء المملكة المتحدة بالفعل.