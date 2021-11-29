منظمة الصحة العالمية تدعو الدول للإبقاء على الحدود مفتوحة

البلاد : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون” أكثر خطراً من سلالة “دلتا”.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس (الأحد)، إنها لم تتثبت من مدى إمكانية انتقال متحور “أوميكرون” بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها “دلتا”، ولم يتضح لديها ما إذا كانت الإصابة بـ”أوميكرون” تزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا.

ولفتت إلى أن اللقاحات المعتمدة حالياً لمواجهة فيروس كورونا فعالة ضد المرض، وما زالت تعد عاملاً حاسماً للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، موضحةً أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب أفريقيا، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب “أوميكرون” أم عوامل أخرى.

ودعت الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.