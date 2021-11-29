الرياضة في مونديال الأندية.. الهلال يواجه الفائز من الجزيرة وأوكلاند

الرياض- فيصل الرقيبة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرعة مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل. ووفقًا لما جاء في القرعة التي أقيمت اليوم، الاثنين. ومن المقرر أن يلعب الجزيرة الإماراتي -مستضيف البطولة- مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور الأول من المسابقة. وسيلتقي الهلال السعودي مع الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي في الدور الثاني.

أما النادي الأهلي المصري فسيلتقي مع نظيره مونتيري المكسيكي في الدور الثاني من البطولة. وسينتظر تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور قبل النهائي لملاقاة الفريق الفائز من بين الهلال والجزيرة وأوكلاند، بينما يلعب بالميراس البرازيلي في الدور نفسه مع الفائز من الأهلي ومونتيري.