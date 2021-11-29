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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر فعاليات افتتاح معرض (إيديكس 2021) الدولي

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1443 هـ      29 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021)، الذي رعاه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.

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وأكد معالي رئيس هيئة الأركان العامة أهمية وقدرة وحجم الشركات المشاركة في الدورة الثانية للمعرض لما له من صدى واسع في الصناعات العسكرية والتي وجدنا من خلالها تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات في التصنيع العسكري.

كما تفقد معاليه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، وفي مقدمتها جناح المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المعرض بمعالي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أركان حرب أسامة عسكر ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية بين البلدين الشقيقين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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