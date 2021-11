تسريبات الكرة الذهبية 2021.. ميسي أولًا ثم ليفاندوفسكي وبنزيمة

تتواصل أخبار تسريبات الكرة الذهبية 2021 قبل ساعات من الكشف الرسمي عن هوية الفائز بالجائزة أمسية الاثنين وبالتحديد 10:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.

ذكرت يومية “ماركا” الإسبانية إنها حصلت على معلومات موثوقة تفيد بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية عن عام 2021 بالفعل.

ويأتي من بعد ليونيل ميسي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي في الترتيب الثاني، ثم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني ثالثًا.

كما زعمت “ماركا” أن البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج الخمسة الأوائل في الترتيب، وسيكون الإيطالي جورجينيو والفرنسي كيليان مبابي بالترتيب الـ4 والـ5.

وأكدت أنه بالإضافة إلى الكرة الذهبية، فإن ميسي سيتسلم جائزة “البيتشيتشي” كأفضل هدّاف في الدوري الإسباني الموسم الماضي 2020-2021 مع برشلونة.

بينما قال موقع “sportowefakty” البولندي أن محيط ميسي أبدى ارتياحًا في الساعات الأخيرة، بعد أن تم إبلاغه بفوزه بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2021.

We are 1 day away from witnessing history.

Messi will have more Ballon d’Ors than every active player in the world combined. pic.twitter.com/ja3EfpS9sL

— MC (@CrewsMat10) November 28, 2021