الصحة العالمية: تطوير مصل لمقاومة المتحور الإفريقي

البلاد ـ وكالات

حذر علماء من أن سلالة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» تحمل عددا من الطفرات والتي تجعله أكثر فاعلية في تفادي اللقاحات الحالية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها شكلت لجنة لمناقشة البدائل المقترحة في المرحلة الحالية، مؤكدة أن ظهور سلالة أوميكرون سريعة الانتشار تثير المخاوف من التفشي الوبائي واحتمال إعاقة مسار النمو في اقتصادات الدول الصناعية الرائدة في العالمي، وفقا لقناة الإخبارية.

فعالية اللقاحات

وكان العالم البريطاني مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، البروفيسور أندرو بولارد أعلن أنه يمكن تطوير مَصل جديد بسرعة كبيرة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وقال البروفيسور أندرو بولارد، الذي قاد الأبحاث حول لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إن انتشار المتحور الجديد بشدة بين مَن تلقوا اللقاح -كما رأينا العام الماضي مع المتحورة دلتا- غير محتمل إلى حد كبير.

وأضاف بولارد، في تصريح لشبكة «بي. بي. سي» أنه في حال انتشارها سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة؛ لأن مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد.

وأشار إلى أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتحورات الجديدة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية مقلقة، رغم أن ذلك لن يتأكد إلا في الأسابيع المقبلة. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه “مقلق”. كما أوضحت إن البيانات الأولية تشير إلى احتمال إصابة المصابين من قبل بكورونا بإصابتهم بالمتحور الجديد.

وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا.

وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة – فى مؤتمر صحفى – أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات. وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.