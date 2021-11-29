الرياضة

إصابة نيمار تُغيّبه 8 أسابيع عن باريس سان جيرمان

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ربيع الآخر / 1443 هـ      29 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
نيمار

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الاثنين عن غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بين 6 و8 أسابيع بسبب الإصابة.

إصابة نيمار جاءت في لقاء الأحد أمام سانت إيتيان والذي حسمه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 وقدّم خلاله ليونيل ميسي 3 تمريرات حاسمة.

وتعرّض نيمار إلى إصابة قوية في الكاحل الأيسر بعد تدخل من أحد لاعبي سانت إيتيان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وفي سياق متصل أحرز نيمار المركز الـ16 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2016 في حفل توزيع الجوائز في باريس.

 

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