إصابة نيمار تُغيّبه 8 أسابيع عن باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الاثنين عن غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بين 6 و8 أسابيع بسبب الإصابة.

إصابة نيمار جاءت في لقاء الأحد أمام سانت إيتيان والذي حسمه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 وقدّم خلاله ليونيل ميسي 3 تمريرات حاسمة.

وتعرّض نيمار إلى إصابة قوية في الكاحل الأيسر بعد تدخل من أحد لاعبي سانت إيتيان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وفي سياق متصل أحرز نيمار المركز الـ16 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2016 في حفل توزيع الجوائز في باريس.