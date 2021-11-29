أمانة جدة تشارك في مبادرة عطاء وطن

جدة ـ ياسر بن يوسف

شاركت أمانة محافظة جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مبادرة “عطاء وطن” تزامنا مع #يوم_التطوع_السعودي_والعالمي_2021 ، الذي أقيمت فعالياته على الواجهة البحرية، ضمن إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وتهدف المبادة التي شارك فيها العديد من الفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، في حين تضمنت البرامج إطلاق باصات تجوب محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.

من ناحية اخرى نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 10،151 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 13منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 26 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمول.