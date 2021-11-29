أخضر السلة يتألق ويكسب المنتخب الأردني في تصفيات المونديال

جدة- البلاد
فاز منتخبنا السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الأردني 64/72 في لقاء الإياب بتصفيات كأس العالم، وذلك في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة).
فرض المنتخب السعودي إيقاعه على المباراة؛ خاصة في الفترتين الثالثة والرابعة، خاصة في الأداء الدفاعي الذي منح المنتخب السعودي الأفضلية والسيطرة على المباراة، رغم تفوق المنتخب الأردني في الفترة الأولى والثانية، إلا أن مدرب الأخضر علي السنحاني نجح في التعامل بشكل مثالى مع المباراة وإيقاف أبرز مفاتيح نظيره الأردني وتنويع اللعب سواء في الدفاع أو الهجوم.
وكان المنتخب الأردني قد أنهى الفترة الأولى لصالحه 22/24، وواصل تفوقه في الفترة الثانية31/39، وشهدت الفترة الثالثة عودة الأخضر للمباراة ونجح في تعديل النتيجة 52/52. وشهدت الفترة الرابعة تفوقا واضحا للأخضر وفرض إيقاعه؛ لينهي اللقاء لصالحه64/72.