الرياضة

بالفيديو: برشلونة يعبر فياريال بثلاثة أهداف في الليغا

محمد ابو الوفاaccess_time23 / ربيع الآخر / 1443 هـ      28 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف برشلونة وفياريال

عاد برشلونة من ميدان فياريال بانتصار قومه 3 أهداف مقابل واحد سهرة السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” ليحقق أول انتصار على الإطلاق بالموسم الحالي 2021-2022 خارج أرضية ملعب كامب نو.

 

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع على اللائحة، مقابل تجمد رصيد فياريال صاحب الأرض عند 16 نقطة بالمركز الـ12.

 

 

وفي ملعب “لاسيراميكا” الخاص بفياريال، سجّل لبرشلونة كل من فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي وفيليب كوتينيو بالدقائق 48 و88 و90.

 

وحقق برشلونة فوزه الثاني تواليًا في الليغا، منذ تولى المدرب الجديد تشافي هيرنانديز المسئولية، إذ انتصر أمام إسبانيول 1-0 وفياريال 3-1.

 

وللمفارقة فإن هذه هي أول مرة ينتصر خلالها برشلونة في مبارتين متتاليتين هذا الموسم في الليغا، وجاءت على يد تشافي من أول مباراتين.

 

أهداف برشلونة وفياريال (3-1)

 

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