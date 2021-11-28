بالفيديو: برشلونة يعبر فياريال بثلاثة أهداف في الليغا

عاد برشلونة من ميدان فياريال بانتصار قومه 3 أهداف مقابل واحد سهرة السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” ليحقق أول انتصار على الإطلاق بالموسم الحالي 2021-2022 خارج أرضية ملعب كامب نو.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع على اللائحة، مقابل تجمد رصيد فياريال صاحب الأرض عند 16 نقطة بالمركز الـ12.

#برشلونة يطيح بفياريال على أرضه، وتشافي يحقق ثاني انتصار له في #الدوري_الإسباني 💭 للمرة الأولى هذا الموسم، يحقق الكتلان فوزين متتاليين في الليغا 🔝#winwin #ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/jzmTKZ5IUM — winwin (@winwinallsports) November 27, 2021

وفي ملعب “لاسيراميكا” الخاص بفياريال، سجّل لبرشلونة كل من فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي وفيليب كوتينيو بالدقائق 48 و88 و90.

وحقق برشلونة فوزه الثاني تواليًا في الليغا، منذ تولى المدرب الجديد تشافي هيرنانديز المسئولية، إذ انتصر أمام إسبانيول 1-0 وفياريال 3-1.

وللمفارقة فإن هذه هي أول مرة ينتصر خلالها برشلونة في مبارتين متتاليتين هذا الموسم في الليغا، وجاءت على يد تشافي من أول مباراتين.

أهداف برشلونة وفياريال (3-1)