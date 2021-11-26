الرياضة البرتغالي خوسيه.. الضحية العاشرة في دوري” يلو”

حائل – خالد الحامد

أصبح البرتغالي خوسيه جاريدو، مدرب فريق الجبلين الأول لكرة القدم، الضحية العاشرة بين مدربي دوري ” يلو ” لأندية الدرجة الأولى، بعد إقالته من منصبه عقب الخسارة من فريق أحد ضمن الجولة الحادية عشرة. وقد تسبَّبت نتائج الجولات الماضية بإقاله تسعة مدربين في أندية” الخلود والدرعية ونجران والعين وأحد وبيشة العروبة والخليج”. وكان البرازيلي لويس زيلوار أول مدرب يتم إعفاؤه. ويتوقع أن تستمر” مقصلة” المدربين في الجولات القادمة من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.