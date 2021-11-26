الرياضة الأمير سعود بن فيصل يحضر نهائي تحديات ملاعب الخرج

الرياض – رتيبان الدوسري تحت رعاية الأمير سعود بن فيصل بن سعود آل سعود، ومدير مكتب وزارة الرياضة بالخرج، وكثير من الشخصيات الرياضية أقيمت على ملاعب الخرج نهائي تحديات المدرب هزاع الجعيدي بين فريقي العالمي والزعيم. قاد اللقاء الحكم الدولي إبراهيم النفيسة على كأس عبدالعزيز بغلف الداعم لهذا الكرنفال وللأكاديمية وانتهاء اللقاء بفوز فريق العالمي بركلات الترجيح فيما قدم عبدالعزيز بغلف مبلغ ٥٠ ألفا للفائز الأول كما وجهت الإدارة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل آل سعود وعبدالعزيز بغلف ولمدير مكتب وزاره الرياضة فيصل العميري.