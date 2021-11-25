88 مهرب حشيش ومتحرش بقبضة الأمن

الرياض – البلاد

تمكنت الجهات الأمنية من أحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا حشيش مخدر، و798860 قرصًا إمفيتامين، و57 طنًا، و165 كيلوجرامًا قات عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 88 متهمًا، منهم 39 مواطنًا، و49 مخالفًا لنظام أمن الحدود: 24 يمنيا، و21 إثيوبيا، و4 من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهة ثانية، تمكنت شرطة محافظة ينبع، من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.