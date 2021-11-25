رقم قياسي لنيمار في دوري أبطال أوروبا

سجّل البرازيلي نيمار دا سيلفا رقمًا قياسيًا “سلبيًا” مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الهزيمة أمس الأربعاء أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومضى نيمار المباراة الـ7 تواليًا في دوري أبطال أوروبا رفقة الـ”بي إس جي” من دون مساهمات تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، في حدث غير مسبوق بتاريخ اللاعب عبر مشاركاته في المسابقة.

النجم البالغ من العمر 29 عامًا والمنضم إلى باريس سان جيرمان عام 2017، تمكّن في مجريات الموسم الحالي من الدوري الفرنسي من تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، لكنه فشل على الصعيد الأوروبي من ترك بصمته المعتادة.