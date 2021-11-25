الغذاء والدواء تحذر من شراء منتجات مجهولة المصدر

جدة – البلاد

وجهت هيئة الغذاء والدواء، 7 نصائح مهمة للمواطنين، قبل وبعد الشراء من المواقع الإلكترونية، لضمان سلامة المنتجات، تحت شعار «بيضاء أو سوداء سلامتك أهم من سعرها»، وذلك في ظل الخصومات الجارية خلال الفترة الحالية، فيما يعرف بـ«الجمعة البيضاء».

وحذرت الهيئة من شراء المنتج مجهول المصدر، ناصحة بقراءة مواصفات المنتج بعناية قبل الشراء، مع الالتزام بعدم المبالغة بشراء كميات كبيرة من المنتج لتجنب سوء التخزين، موجهة أربعة نصائح أخرى يجب اتباعها بعد شراء المنتجات؛ وهي: التأكد من لون وشكل المنتج قبل استخدامه، إجراء اختبار الحساسية للمنتج التجميلي بوضع كمية بسيطة على الذراع قبل الاستخدام، التحقق من تاريخ الانتهاء للمنتج، وقراءة طريقة التخزين الصحيحة للمنتج.