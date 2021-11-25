الشباب يتخطى الرائد وينتزع صدارة دوري المحترفين

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي
انتزع فريق الشباب صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ضمك بعد فوزه على الرائد مساء اليوم (3-0) في الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت المباراة سريعة من الجانبين، وتألق فيها هتان باهبري بصناعته الأهداف الثلاثة، الأول بعد أن افتك كرة من دفاع الرائد ومررها لمتعب الحربي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 19، ونجح (الليوث) في الحفاظ على تقدمهم لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني من تمريرة باهبري وتسجيل بانيغا (د 55)، ثم مرر هتان كرة الثالث للبرازيلي كارلوس جونيور (د 73)، ليرفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة وينتزع الصدارة من ضمك بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة.