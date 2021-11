أغذية تُحافظ على صحة المرأة بعد الخمسين

جدة – البلاد

تحرص السيدات اللاتي تعدين سن الخمسين على تجنب المشكلات الصحية، لذلك نصح تقرير طبي بأن يتبعن نظاما غذائيا يحتوي على عناصر مفيدة للجسم إن أردن المحافظة على صحتهن.

وقال التقرير، الذي نشره موقع “Eat This Not That”، إن منتجات الألبان تُساعد على بناء عظام قوية وهو أمر ضروري مع تقدم العمر، كما أن الخضروات الورقية تعطي قوة وجودة للنظام الغذائي، بينما يسهم البروتين الخالي من الدهون في بناء عضلات أقوى مع تقدم النساء في العمر، وتتمتع البقوليات بكميات عالية من البروتين والألياف المفيدة للجسم، فضلاً عن أهمية سمك السالمون لاحتوائه على فيتامين D الكافي لامتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام لتعويض انخفاض مستويات هرمون الأستروجين.

وبين التقرير إن التوت غني بالألياف وفيتامين C ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة الفلافونويد، ما يوفر تغذية متكاملة للأشخاص فوق الخمسين، موصياً بشرب المياه بشكل دائممع تقدم العمر؛ كونها عنصراً هاماً بالنظام الصحي الغذائي.