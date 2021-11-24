الأخيره

حرس الحدود يحبط تهريب (894) كيلوجرامًا من الحشيش

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1443 هـ      24 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

navigate_before
navigate_next
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *