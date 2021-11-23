72 مليون يورو.. القيمة السوقية للاعبي النهائي الآسيوي

الرياض- فيصل الرقيبة
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو نهائي أكبر القارات؛ حيث يتواجد فيه ممثل المملكه نادي الهلال السعودي أمام نادي بوهانغ الكوري الجنوبي. ويمتلك نادي بوهانغ قيمة سوقية متواضعة للاعبيه وهي 10،78 ملايين يورو حسب موقع “Transfers market”.
في المقابل تبلغ قيمة لاعبي نادي الهلال السوقية 61,15 مليون يورو ويعد المحترف البرازيلي في صفوف نادي الهلال اللاعب ماتيوس بيريرا الأعلى قيمة سوقية في نهائي القاره بـ15 مليون يورو، يليه اللاعب المالي موسى ماريغا بقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو، وعلى صعيد اللاعبين المحليين يُعد سالم الدوسري الأعلى قيمة سوقية بواقع 3.20 مليون يورو يليه زميله محمد كنو بـ 2.80 مليون يورو.