الرياضة

72 مليون يورو.. القيمة السوقية للاعبي النهائي الآسيوي

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع الآخر / 1443 هـ      23 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو نهائي أكبر القارات؛ حيث يتواجد فيه ممثل المملكه نادي الهلال السعودي أمام نادي بوهانغ الكوري الجنوبي. ويمتلك نادي بوهانغ قيمة سوقية متواضعة للاعبيه وهي 10،78 ملايين يورو حسب موقع “Transfers market”.

في المقابل تبلغ قيمة لاعبي نادي الهلال السوقية 61,15 مليون يورو ويعد المحترف البرازيلي في صفوف نادي الهلال اللاعب ماتيوس بيريرا الأعلى قيمة سوقية في نهائي القاره بـ15 مليون يورو، يليه اللاعب المالي موسى ماريغا بقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو، وعلى صعيد اللاعبين المحليين يُعد سالم الدوسري الأعلى قيمة سوقية بواقع 3.20 مليون يورو يليه زميله محمد كنو بـ 2.80 مليون يورو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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