13 قصر أفراح مخالفاً أغلقت بجدة

جدة ــ ياسر بن يوسف

واصلت أمانة جدة ممثلة في 19 بلدية فرعية جولاتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي والتي شملت (21) موقعاً للتأكد من تطبيق الإجراءات، والاشتراطات الصحية حيث جرى رصد (13) مخالفة على عدد من المواقع.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في رصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح للحد من فيروس كورونا حيث تحرص أمانة جدة على توعية السكان بإتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بإتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى.

كما نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الماضية 15،688 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 62 مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.