في دوري يلو .. الدرعية يتغلب على هجر.. والكوكب ينتصر

حائل – خالد الحامد

تغلب فريق الدرعية على مضيفه هجر 2 – 1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب هجر في الأحساء. سجل للدرعية هشام عقبي ويلسي، وأحرز لهجر حسن جعفري. بهذه النتيجة يضيف الدرعية 3 نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد هجر عند 21 نقطة بالمركز الثاني.

وعاد الكوكب لسكة الانتصارات من بوابة ضيفه النهضة بعد تخطيه(2-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشعلة بالخرج. جاءت ثنائية الكوكب بواسطة سيمبا ونواف السحيمي؛ ليرفع الكوكب رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد النهضة عند11 نقطة.

وفي نجران، تمكن الخلود من تحقيق انتصار مهم بعد تغلبه على مضيفه نجران بهدف دون مقابل، عن طريق اللاعب محمد المنقاش، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير هذلول بن عبدالعزيز. بهذا الفوز يتقدم الخلود للمركز الـ 16 بـ 12 نقطة. في المقابل، توقف رصيد نجران عند النقطة الـ 11 في المركز الـ 17.

وكسب الساحل ضيفه بيشة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. سجل ثنائية الساحل أوليم وجوناثان، فيما سجل هدف بيشة بارنقا، بهذه النتيجة رفع الساحل رصيده إلى 16 نقطة، وتوقف بيشة عند 10 نقاط.