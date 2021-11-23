فروسية حائل تنظم حفل سباقها الرابع

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الرابع لموسم سباقات العام الحالي على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.
وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط وعلى 1400 متر لكل الأشواط حيث خصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، أما الشوط الثاني فخصص لمفتوح مواليد 2018، فيما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات، بينما خصص الشوط الرابع للدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح مواليد2019.
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