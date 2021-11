زين الدين زيدان يتفق مع فريقه الجديد

يقترب المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان (49 عامًا) من إتمام الاتفاق مع فريقه الجديد بعد فترة فراغ عقب الرحيل من نادي ريال مدريد الإسباني شهر مايو الماضي، على إثر سلسلة نتائج سلبية في البطولات المحلية والقارية.

وقالت يومية “لوباريزيان” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن زيدان اتفق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان للإشراف الفني على الفريق.

جدير بالذكر أن مدرب النادي الباريسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مولع بالعودة إلى الدوري الإنجليزي خاصة بعد إقالة مانشستر يونايتد لمدربه أولي غونار سولشاير، وتحدث وسائل إعلام عن اتصال إدارة يونايتد بالمدرب بوتشيتينو لتولي الأمور الفنية في الفريق.

وفي حالة رحيل بوتشيتينو إلى البريميرليغ، فإن باريس سان جيرمان وضع زيدان خليفة له بعد أن اتفق الطرفان على أغلب بنود العقد.

تعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب زين الدين زيدان من شأنه أن يحافظ على نجوم الفريق وفي مقدمتهم كيليان مبابي، الذي يعتبر زيدان مثلًا أعلى، كما أن زيزو يمتلك من الخبرات ما يمكنه من تدريب كوكبة نجوم بحجم ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس ومبابي.

PSG have made contact with Zinedine Zidane in case of a potential departure of manager Mauricio Pochettino, sources have told @LaurensJulien. pic.twitter.com/Y9D3gz315B

— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021