الهلال يتوج بدوري أبطال آسيا.. ويتأهل لمونديال الأندية

متابع- هلال سلمان

تصوير- عبدالله الفهيدي

توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعدما تغلب على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

سجل ناصر الدوسري (1) وموسى ماريغا (63) هدفي الفوز لصالح نادي الهلال.

وانفرد الهلال في الرقم القياسي بعدما حصل على اللقب الرابع في تاريخ البطولة، حيث كان توج مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري ثم فاز بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

بداية مثالية

بدأ الهلال المباراة بصورة مثالية، ليفتتح التسجيل بعد مرور 15 ثانية عندما انطلق ناصر الدوسري وسدد الكرة صاروخية قوية ومتقنة في الزاوية اليمنى للمرمى. بعد صدمة البداية، حاول لاعبو بوهانغ الانطلاق نحو الهجوم، وسنحت لهم فرصة عندما استلم سين جين-هو الكرة داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية ارتدت من العارضة، وحاول ليم سانغ-هيوب متابعتها ولكن الحارس عبدالله المعيوف تمكن من إبعاد الكرة (12).

بعد ذلك بدأ لاعبو بوهانغ تدريجياً في تدوير الكرة بوسط الملعب، ومحاولة الحد من اندفاع لاعبي الهلال، ليهدأ إيقاع اللعب. وضاعت فرصة على الهلال في الدقيقة 31 بعدما انطلق موسى ماريغا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عكسية وصلت على القائم القريب إلى بافيتمبي غوميز ليلعب الكرة بالكعب لكنها ذهبت غير مركز قبل أن يبعدها الدفاع.

في المقابل سنحت فرصة جديدة لبوهانغ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر رأسية غوون وان-غيو إثر ركلة حرة مباشرة والتي سيطر عليها الحارس المعيوف.

مع انطلاق الشوط الثاني حاول الهلال الضغط مبكراً سعياً لتسجيل هدف ثان يريح به الأعصاب، وسنحت له فرصة عبر ركلة حرة مباشرة نفذها ماتيوس بيريرا ومرت قريبة فوق العارضة (55).

ورد بوهانغ من خلال محاولة غو يونغ-جون الذي استلم الكرة داخل المنطقة وسدد بيمناه لكن الكرة ذهبت بجوار القائم (58).

ونجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعدما أرسل غوميز تمريرة متقنة وصلت إلى موسى ماريغا ليتقدم داخل المنطقة ويسدد من تحت قدم الحارس لي جون.

وعاد غوميز ليمرر الكرة إلى بيريرا داخل المنطقة ليتقدم قبل أن يسدد محاولة سيطر عليها حارس بوهانغ (76)، ثم انطلق غوميز في هجمة سريعة وسدد من داخل المنطقة محاولة مرت بجوار القائم.

ومرت الدقائق المتبقية بشكل هادئ، حيث نجح الهلال في المحافظة على تقدمه ليضمن الفوز باللقب القاري من جديد.

مونديال الأندية

تأهل الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للأندية 2021 التي تقام مطلع العام المقبل في الإمارات.

مشوار الهلال

كان الهلال قد حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة خلف الاستقلال الطاجيكي، مقابل 7 نقاط لكل من شباب الأهلي دبي الإماراتي وايه جي ام كي الأوزبكي، وفاز في دور الـ16 على الاستقلال الإيراني 2-0، وفي ربع النهائي على بيرسيبوليس الإيراني 3-0، وفي قبل النهائي على النصر السعودي 2-1.

مشوار بوهانج

في المقابل، حصل بوهانغ ستيلرز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق 5 نقاط خلف ناغويا غرامبوس الياباني، مقابل 4 نقاط لجوهور دار التعظيم الماليزي ونقطتين لراتشابوري التايلاندي، ثم فاز في دور الـ16 على سيريزو أوساكا الياباني 1-0، وفاز في ربع النهائي على ناغويا غرامبوس 3-0، وفي قبل النهائي على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.