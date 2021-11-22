قفز ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” بفوزه سهرة الأحد في ميدان غرناطة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، لحساب الأسبوع الـ14 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب “لوس كارمينيز” معقل الفريق الأندلسي غرناطة.

وبات رصيد ريال مدريد 30 نقطة في المركز الأول متقدمًا على الوصيف ريال سوسيداد الذي يمتلك (29) وإشبيلية الثالث (28).



افتتح ماركو أسينسيو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 19 وضاعف زميله ناتشو فيرنانديز من التقدم بهدف ثان في الدقيقة 25، وقلص لويس سواريز النتيجة لغرناطة في الدقيقة 34، وعاد فينيسيوس جونيور ليضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 56، واختتم فيرلاند ميندي الرباعية في الدقيقة 76.

وطرد حكم المباراة السيد خوان مارتينيز لاعبين اثنين من صفوف غرناطة وهما مونشو وروبرتو مورينو بالدقيقتين 67 و69.

هذا هو الفوز الثالث تواليًا لريال مدريد في الليغا بعد الانتصار أمام إلتشي 2-1 ثم أمام رايو فاييكانو 2-1 والأحد غرناطة 4-1.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وغرناطة (4-1)