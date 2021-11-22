أهداف مباراة إنتر ميلان ونابولي (3-2)

ألحق حامل اللقب إنتر ميلان أول خسارة بنابولي في الموسم الجاري 2021-2022 وهزمه 3-2 في معقله بملعب “دييغو أرماندو مارادونا” سهرة الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيري A”.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث خلف نابولي المتصدر (32) وميلان الوصيف (32) ثم يأتي أتالانتا الرابع بـ (25).



وكان نابولي قبل لقاء الأحد، الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتعرض لأي خسارة، وقد كسر الإنتر تلك السلسلة.

البولندي بيوتر زيلينشكي افتتح التسجيل لنابولي في الدقيقة 17، وعادل التركي هاكان تشالهانوغولو من علامة الجزاء للإنتر بالدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف الكرواتي إيفان بيريستش الهدف الثاني لإنتر ميلان لتتنهي الـ45 دقيقة الأولى بتقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 61 بالشوط الثاني سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للإنتر، وقلص البلجيكي ديريس ميرتنز النتيجة بهدف ثان لنابوبي بالدقيقة 79.

شاهد أهداف مباراة أنتر ميلان ونابولي (3-2)