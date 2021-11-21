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869 مخالفة للإحترازات خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1443 هـ      21 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (869) مخالفات، وذلك للفترة من 9 / 4 / 1443هـ  حتى 15 / 4 / 1443هـ .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (241)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (235)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (185)، تلتها منطقة حائل بـ (114)، ثم منطقة تبوك بـ (38)، والمنطقة الشرقية بـ (30)، ومنطقة عسير بـ (17)، ومنطقة الباحة بـ (4)، ومنطقة جازان بـ (3)، ومنطقة القصيم بـ (2)، فمنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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