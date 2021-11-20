الرياضة في دوري المحترفين.. الشباب يتعثر ويتراجع للثالث

جدة – هلال سلمان حرم فريق الفيصلي ضيفه الشباب من انتزاع صدارة الدوري بعد أن تعادل معه من دون أهداف في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كانت أخطر فرص الشوط الأول شبابية بعد تمريرة من النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى البرازيلي كارلوس جونيور الذي سدد كرة قوية تصدى لها دفاع الفيصلي. وفي الشوط الثاني، سجل الفيصلي هدفا برأسية هدافه الرأس أخضري تافاريس لكن الحكم محمد الهويش عاد لتقنية الفيديو وألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 53، ورد الشباب بهيمة منسقة وصلت إلى إيغالو داخل المنطقة فسددها لكن الحارس أحمد الكسار تصدى لها ببراعة (د 67)، وعاد لينقذ انفرادا لجونيور (د 72)، وتسديدة قوية من إيغالو (د 82)، وأخرى من هتان باهبري (د 86)، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة في المركز الثالث خلف ضمك والاتحاد، ورصيد الفيصلي إلى 15 نقطة.