الرياضة في تصنيف الفيفا: الأخضر السعودي الأول خليجيًا

جدة- البلاد

احتل الأخضر السعودي صدارة المنتخبات الخليجية خلال تصنيف الفيفا عن شهر أكتوبر، الصادر أمس الجمعة، وذلك بفضل نتائجه الإيجابية في تصفيات كأس العالم 2022، وتصدره للمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة. وجاء الأخضر السعودي في المركز الـ 48 عالميًا، ويعد بذلك المنتخب الأعلى تصنيفًا على مستوى منتخبات الخليج العربي. بينما حل في المركز الخامس ضمن ترتيب المنتخبات الآسيوية. واعتلت إيران تصنيف المنتخبات الآسيوية، باحتلال المركز 21 عالميًا، أما اليابان فجاءت في المرتبة 26. وأتى منتخب كوريا الجنوبية في المركز 33 عالميًا، أما أستراليا فحلت رابعة في تصنيف المنتخبات الآسيوية، باحتلالها المركز 35. وعلى مستوى المنتخبات العربية في أفريقيا، نجح المنتخب المغربي في الوصول إلى المركز 28 عالميًا، ليصبح بذلك المنتخب الأول على مستوى العرب، بفضل نتائجه الرائعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم حيث حقق العلامة الكاملة (18 نقطة) من 6 مباريات. ويلي المغرب في الترتيب العالمي، المنتخب التونسي، حيث احتل المركز الـ 29 عالميًا. ويتنفع كل من المنتخبين المغربي والتونسي، بالتصنيف في وضعهما بالمستوى الأول قبل الدور الفاصل المؤهل للمونديال، بجوار السنغال والجزائر ونيجيريا. وسيطر المنتخب السنغالي على المركز العشرين من تصنيف المنتخبات الأفريقية، أما منتخب مصر فقد جاء بالمركز 45 عالميًا، بينما حلت الجزائر بالمركز الـ32، ونيجيريا في المركز 36.