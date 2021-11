كورونا يضرب مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة عن إصابة نجمه كيفين دي بروين بفيروس كورونا على لسان مدرب الفريق بيب غوارديولا.

وسيغيب دي بروين (30 عامًا) عن مانشستر سيتي لنحو 10 أيام امتثالًا لبروتوكول فيروس كورونا المعمول به في إنجلترا.

على إثر ذلك سيفقد دي بروين المشاركة في 3 لقاءات هامة، وهم بالترتيب أمام إيفرتون وباريس سان جيرمان ووست هام.



وأصيب دي بروين بالفيروس في أثناء وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في فترة التوقف الماضية (نوفمبر 201).

Manchester City manager Pep Guardiola says midfielder Kevin De Bruyne has tested positive for Covid-19 and is self-isolating.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2021