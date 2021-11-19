الرياضة

كورونا يضرب مانشستر سيتي

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ربيع الآخر / 1443 هـ      19 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي يفوز على نورويتش

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة عن إصابة نجمه كيفين دي بروين بفيروس كورونا على لسان مدرب الفريق بيب غوارديولا.

 

وسيغيب دي بروين (30 عامًا) عن مانشستر سيتي لنحو 10 أيام امتثالًا لبروتوكول فيروس كورونا المعمول به في إنجلترا.

 

على إثر ذلك سيفقد دي بروين المشاركة في 3 لقاءات هامة، وهم بالترتيب أمام إيفرتون وباريس سان جيرمان ووست هام.


وأصيب دي بروين بالفيروس في أثناء وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في فترة التوقف الماضية (نوفمبر 201).

 

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