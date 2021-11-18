بنك نزوى يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية

مسقط : البلاد

وقع بنك نزوى مؤخرا مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تهدف إلى تطبيق ممارسات التمويل الإسلامي المستدامة وتعزيز بيئة الصيرفة الإسلامية في السلطنة والمنطقة، وذلك على هامش القمة الخامسة عشر للمجلس، التي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقع الاتفاقية نيابة عن البنك الشيخ سيف بن هلال المعولي، عضو مجلس الإدارة في حين وقع نيابة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام للمجلس.

وحول الأهمية التي تشكلها مذكرة التفاهم، قال الشيخ سيف المعولي عضو مجلس إدارة بنك نزوى: “يسعدنا أن نواصل تعزيز علاقتنا القائمة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق للتعاون مع المجلس من أجل تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وإطلاق المبادرات المشتركة التي تخدم أهدافنا المشتركة. حيث ساهم رواج التمويل الإسلامي في المنطقة إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الصناعة.”

ومن أجل تعزيز العلاقات والتكاتف سعيا لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية محليا وإقليميا، سينفذ بنك نزوى بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية العديد من المبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه قال الدكتور بيلو لاوال: “نحن سعداء بالتعاون مع بنك نزوى لتعزيز بناء القدرات والجهود التثقيفية وتطوير التمويل الإسلامي في سلطنة عمان. ونحن متفائلون في أن تعزيز هذا التآزر بين كيانين مرموقين سيثمر في تحقيق الأهداف المشتركة.”

ويسعى بنك نزوى منذ تأسيسه بالإلتزام لنشر الوعي بأهمية الصيرفة الإسلامية، واستمر في قيادة التحولات التي يشهدها القطاع. وذلك نتيجة تبنيه أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، والتعاون مع مختلف المؤسسات المالية الدولية لتحقيق تلك الأهداف، وهو ما يعكسه اليوم التطور الذي يشهده البنك على صعيد الابتكار وخدمة العملاء والتحول الرقمي، وحظيت تلك الجهود التي يبذلها بتقدير واسع في اوساط القطاع المصرفي الإسلامي.