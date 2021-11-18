447 مولود خديج بمدينة الملك سعود الطبية خلال 2021

البلاد : متابعات

شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم حديثي الولادة بمستشفى الأطفال استقبال 447 طفل خديج خلال عام 2021م، حسبما ذكرته نائبة رئيس قسم حديثي الولادة بالمستشفى د.لطيفة المحمود.

وأكدت د.المحمود على أهمية فعالية اليوم العالمي للطفل الخديج في تقديم التوعية للمجتمع؛ حيث أنه يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الولادة المبكرة.

وأوضحت استشارية حديثي الولادة د. المحمود بأن الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، والذي يبلغ 37 أسبوع، فهؤلاء الأطفال يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها: متلازمة ضعف التنفس، ومضاعفات الجهاز التنفسي، وعدم استقرار الدورة الدموية، وعدم قدرة الرضاعة الطبيعية، حيث تبدأ ببطء شديد؛ لأن الأمعاء تكون رقيقة .

واختتمت الدكتورة المحمود حديثها بأن الأطفال الخدج عرضة للالتهابات البكتيرية؛ لأن الجهاز المناعي لديهم غير مكتمل .