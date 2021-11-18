الرياضة

ميسي يرفض العودة إلى برشلونة.. ماذا حدث؟

محمد ابو الوفاaccess_time13 / ربيع الآخر / 1443 هـ      18 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مفاجآت في بنود عقد ميسي الجديد

جاء الرد سريعًا من ليونيل ميسي على تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا التي قال خلالها أمس الأربعاء أنه لا يستبعد عودة النجم الأرجنتيني إلى البارسا من جديد، ليغلق ميسي مسألة مستقبله ولو مؤقتًا بعد أن أخذت تصريحات لابورتا صدى واسعًا في الصحف العالمية.


وقال لابورتا في المؤتمر التقديمي للاعب برشلونة الجديد داني ألفيش إنه لا يستبعد عودة ميسي وإنييستا إلى النادي من جديد، لا سيما أن الأمر قد أفلح مع ألفيس وهو يكبرهما عمرًا.


ورد ميسي اليوم الخميس في بيان رسمي عبر حسابه في منصة “انستغرام” فيما ملخصه أنه باقٍ مع فريقه باريس سان جيرمان.


وكتب ميسي: “امتلك رغبة كبيرة في تحقيق أهدافي مع باريس، أريد التركيز والعمل على هذه الأهداف وإنجاز ذكريات رائعة هنا”.


بيان ميسي اعتبرته الصحافة الإسبانية بمثابة جرس إنذار إلى الرئيس لابورتا بأن عودته إلى برشلونة ولو حاليًا صعبة المنال.

m.abo.elwafa

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