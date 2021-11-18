ميسي يرفض العودة إلى برشلونة.. ماذا حدث؟

جاء الرد سريعًا من ليونيل ميسي على تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا التي قال خلالها أمس الأربعاء أنه لا يستبعد عودة النجم الأرجنتيني إلى البارسا من جديد، ليغلق ميسي مسألة مستقبله ولو مؤقتًا بعد أن أخذت تصريحات لابورتا صدى واسعًا في الصحف العالمية.



وقال لابورتا في المؤتمر التقديمي للاعب برشلونة الجديد داني ألفيش إنه لا يستبعد عودة ميسي وإنييستا إلى النادي من جديد، لا سيما أن الأمر قد أفلح مع ألفيس وهو يكبرهما عمرًا.



ورد ميسي اليوم الخميس في بيان رسمي عبر حسابه في منصة “انستغرام” فيما ملخصه أنه باقٍ مع فريقه باريس سان جيرمان.



وكتب ميسي: “امتلك رغبة كبيرة في تحقيق أهدافي مع باريس، أريد التركيز والعمل على هذه الأهداف وإنجاز ذكريات رائعة هنا”.



بيان ميسي اعتبرته الصحافة الإسبانية بمثابة جرس إنذار إلى الرئيس لابورتا بأن عودته إلى برشلونة ولو حاليًا صعبة المنال.