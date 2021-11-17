هولندا تتأهل إلى كأس العالم وتركيا إلى الملحق

تأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم قطر 2022 إثر فوزه الصعب في الدقائق الأخيرة أمام النرويج 2-0 سهرة الثلاثاء في تصفيات أوروبا، ليشهد المونديال عودة الطواحين بعد الغياب عن نسخة روسيا 2018.



وحسمت هولندا صدارة المجموعة السابعة بواقع 23 نقطة، بعد أن سجّل ستيفين بيرجفاين وممفيس ديباي بالدقائق الأخيرة.

Look what it means to the Dutch! First World Cup since 2014 🇳🇱👏 pic.twitter.com/oAfKjYLThf — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2021



وفي نفس المجموعة صعد المنتخب التركي إلى الملحق باحتلاله وصافة المجموعة برصيد 21 نقطة بعد الفوز أمام الجبل الأسود 2-1.



وخرجت النرويج من التصفيات خالي الوفاض بعد الهزيمة القاتلة أمام هولندا، ليتوقف رصيدها عند 18 نقطة ويغيب إيرلينغ هالاند عن كأس العالم.



وبذلك تكون المنتخبات الأوروبية التي حسمت تأهلها بشكل مباشر إلى كأس العالم قطر 2022: (إسبانيا – سويسرا – إنجلترا – الدنمارك – هولندا – ألمانيا – كرواتيا – بلجيكا – فرنسا – صربيا).

فيما سيخوض 12 منتخبًا الملحق الأوروبي لتحديد 3 مقاعد فقط للتأهل، ليصبح مجموع مقاعد أوروبا في المونديال 13 كما جرت العادة.

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