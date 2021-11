هولندا تتأهل إلى كأس العالم وتركيا إلى الملحق

تأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم قطر 2022 إثر فوزه الصعب في الدقائق الأخيرة أمام النرويج 2-0 سهرة الثلاثاء في تصفيات أوروبا، ليشهد المونديال عودة الطواحين بعد الغياب عن نسخة روسيا 2018.



وحسمت هولندا صدارة المجموعة السابعة بواقع 23 نقطة، بعد أن سجّل ستيفين بيرجفاين وممفيس ديباي بالدقائق الأخيرة.

Look what it means to the Dutch!

First World Cup since 2014 🇳🇱👏 pic.twitter.com/oAfKjYLThf

— ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2021