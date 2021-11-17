في دوري ” يلو”.. هجر يتصدر والوحدة ينتصر

حائل – خالد الحامد
انتزع فريق هجر لكرة القدم صدارة دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى في جولته الـ 11، بعد تغلبه على مضيفه العروبة بهدفين لهدف، في المواجهة التي جرت على ملعب العروبة بالجوف.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد هجر إلى 21 نقطة في المركز الأول، وبقي العروبة على رصيده 15 نقطة بالمركز التاسع.
وعاد فريق الوحدة إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة تعادلات متتالية على حساب مضيفه بيشة بالفوز عليه بنتيجة 1-0 في مواجهة جمعتهما على استاد الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، بهذه النتيجة ارتقى فريق الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد بيشة عند 10 نقاط.
واقتنص الساحل نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام مضيفه أحد 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ليرتفع رصيد أحد إلى 14 نقطة، والساحل لـ 13 نقطة. وفي الخبر، تعادل فريقا القادسية والكوكب بهدف لمثله في المواجهة التي جرت على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ليرتفع رصيد القادسية إلى 14 نقطة ، والكوكب إلى 13 نقطة. وبنفس النتيجة انتهت مواجهة الدرعية ونجران؛ ليصبح رصيد الدرعية 15 تقطة، ونجران 11 نقطة.